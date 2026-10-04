Vertenza sanità e proteste, Asp batte un colpo: assunzioni di medici prossimi alla specializzazione

E' evidente che il management ha fretta di rispondere alle bordate che sono arrivate in questi mesi da quasi tutto l'arco politico locale, addirittura con un centrodestra che alla fine, nonostante la vicinanza ai vertici, è sceso in piazza

Gela. La bagarre in atto dopo oltre sessanta giorni di vertenza sanità, in città, al di là della scelta del management Asp di procedere a querela, si fa chiaramente sentire sugli stessi vertici dell'Azienda sanitaria. Dopo una prima infornata di provvedimenti per nuovi incarichi a personale medico (principalmente a termine), ne arriva una seconda. E' evidente che il management ha fretta di rispondere alle bordate che sono arrivate in questi mesi da quasi tutto l'arco politico locale, addirittura con un centrodestra che alla fine, nonostante la vicinanza ai vertici, è sceso in piazza ieri nel corteo indetto dall'amministrazione comunale. Asp, così, ha provveduto a formalizzare atti di assunzione di dirigenti medici per il nosocomio “Vittorio Emanuele”. Si punta sui neo specializzati, larga parte dei quali ha partecipato alle procedure di concorso da specializzando e adesso va verso la conclusione del percorso. Sono stati formalizzati i provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici di neurologia, uno già specializzato e altri due che si specializzeranno a novembre. Due dirigenti medici, che si specializzeranno a loro volta a novembre, sono stati assunti per pediatria e neonatologia. A novembre si specializzeranno pure i due dirigenti medici assunti per oncologia così come a novembre si specializzeranno i dirigenti medici assunti per ortopedia (uno) e cardiologia (due). C'era urgenza di risposte dopo mesi di silenzio quasi generalizzato e così Asp ha puntato su dirigenti medici che stanno per concludere il percorso di specializzazione. Quello della rete formativa per l'ospedale, che permetterebbe l'impiego di specializzandi, è un punto che l'amministrazione comunale ha più volte chiesto di concretizzare ma che a oggi manca di una finalizzazione complessiva.