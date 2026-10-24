L'inchiesta Spari in corso Aldisio, l'ipotesi di tentato omicidio: accertamenti dei Ris

I pm della procura e i carabinieri stanno portando avanti l'attività investigativa

Gela. Gli accertamenti tecnici su materiale sequestrato nel corso dell'attività di indagine, ancora in essere, in settimana sono stati condotti dagli specialisti del Ris di Messina. Al centro degli approfondimenti, c'è la vicenda legata agli spari che a luglio, in pieno giorno, vennero esplosi lungo un tratto di corso Salvatore Aldisio. Chi ha agito avrebbe fatto fuoco da un'auto in transito. Almeno un colpo sarebbe stato sparato, pare con un fucile. I pm della procura e i carabinieri stanno portando avanti l'attività investigativa e sono due gli indagati, attualmente. Si tratta di padre e figlio, nei cui confronti non è stata ancora eseguita alcuna misura. L'ipotesi d'accusa è di tentato omicidio. Non si esclude che gli spari siano stati una sorta di ritorsione dopo un precedente alterco, forse scoppiato in un'altra zona della città. In corso Aldisio, i carabinieri accertarono la presenza di almeno un bossolo, poi recuperato. L'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona è fra i punti sviluppati dagli inquirenti, già nell'immediatezza dei fatti. Gli esiti tecnici dell'attività dei Ris serviranno nel prosieguo dell'inchiesta.