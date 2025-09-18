Vertenza sanità, domani tavolo di confronto: maggioranza consiliare ha elaborato documento con proposte

Il documento, da quello che emerge, è stato elaborato con il contributo di tutte le forze della maggioranza consiliare del sindaco, senza distinzioni di sorta

Gela. La vertenza sanità, ormai da qualche mese, ha ripreso quota e l'accelerazione sulla nuova rete ospedaliera, da parte del governo regionale, ha trovato un'evidente opposizione da parte dell'amministrazione comunale, fermamente convinta che si voglia, ancora una volta, depotenziare l'ospedale “Vittorio Emanuele”. Domani pomeriggio, su iniziativa proprio dell'amministrazione comunale, riprende il tavolo di confronto permanente. Sarà condotta una valutazione su larga scala circa le scelte del governo regionale e sulle proposte alternative per un rafforzamento del sistema sanitario locale. I punti fondanti sono ben noti e il sindaco Terenziano Di Stefano così come l'assessore alla sanità Filippo Franzone, li hanno più volte ricordati. L'obiettivo rimane un potenziamento della dotazione di personale medico e non solo, la piena attivazione di servizi come l'Utin e l'emodinamica e più in generale una copertura sanitaria adeguata a una città che è da anni riconosciuta ufficialmente come Sin, per gli effetti dell'industrializzazione pesante. La maggioranza consiliare ha già condotto un primo approfondimento interno e domani formalizzerà le proprie proposte, attraverso un documento da sottoporre a tutte le parti del tavolo, aperto chiaramente alle forze di opposizione, a quelle non rappresentate in aula e alle associazioni, oltre che ai parlamentari. Il documento, da quello che emerge, è stato elaborato con il contributo di tutte le forze della maggioranza consiliare del sindaco, senza distinzioni di sorta.