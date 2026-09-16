Vertenza sanità, Conti: "Livelli insufficienti a Gela, Niscemi e in tutta la provincia"

Conti dopo la conferenza provinciale

Gela. Il sindaco gelese Terenziano Di Stefano è stato netto davanti all'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, durante la conferenza dei primi cittadini sulla sanità provinciale: gli impegni sono stati disattesi e "il manager Asp Ficarra deve dimettersi". Certamente molto insoddisfatto dell'andamento attuale dei servizi sanitari sul territorio è anche il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. "Abbiamo spiegato ciò che non va - dice - è evidente che gli standard della sanità provinciale sono al di sotto di una soglia di accettabilità. Il governo regionale sa cosa serve a Niscemi, a Gela e a tutti i presidi della provincia. Aspettiamo che gli impegni si concretizzino". Conti, decisamente sulla stessa linea di frequenza di Di Stefano, almeno per ciò che concerne la sanità, mantiene comunque aperta l'opzione di iniziative plateali. "Sono convinto che le risposte arriveranno dopodiché ci organizzeremo con i cittadini, senza fare sconti a nessuno", ha concluso il sindaco di Niscemi.