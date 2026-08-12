Vertenza sanità, concluso incontro con manager Asp: nel pomeriggio conferenza stampa del sindaco

Si valuteranno pro e contro del tavolo convocato da Asp, dopo settimane di mobilitazione

Gela. Si è concluso da poco il vertice tenuto a Caltanissetta, in sede Asp, al culmine della mobilitazione per il potenziamento della sanità cittadina. Nel pomeriggio, il sindaco Terenziano Di Stefano, che si è confrontato con il manager Asp Salvatore Ficarra, insieme ai consiglieri di maggioranza e opposizione, terrà una conferenza stampa al presidio davanti all'ospedale Vittorio Emanuele, giunto al tredicesimo giorno. Si valuteranno pro e contro del tavolo convocato da Asp, dopo settimane di mobilitazione.