Vertenza sanità, chiese vicine alla mobilitazione: appello pubblico durante festeggiamenti San Rocco

Ieri, il vicario foraneo don Luigi Petralia ha fatto visita al presidio allestito davanti all'ospedale "Vittorio Emanuele" per confrontarsi con sindaco e amministrazione

Gela. Sempre più spesso la mobilitazione avviata dal sindaco Terenziano Di Stefano e dalla sua amministrazione, per una sanità locale da potenziare, sta trovandi il supporto delle chiese cittadine e delle comunità religiose. Ieri, il vicario foraneo don Luigi Petralia ha fatto visita al presidio allestito davanti all'ospedale "Vittorio Emanuele". Come abbiamo già riferito, infatti, si lavora a una manifestazione, per fine mese (la data è quella del 28 agosto salvo cambiamenti). Il primo cittadino e la sua maggioranza sono pienamente intenzionati a proseguire la protesta, almeno fino a quando non arriveranno rinforzi concreti per il nosocomio di Caposoprano. Nel fine settimana appena trascorso, durante le celebrazioni di San Rocco, il parroco don Enzo Romano si è rivolto alla comunità spronandola a farsi sentire per avere una sanità finalmente congrua alle esigenze della città e di tutto il comprensorio. Si è rivolto a chi deve assumere decisioni e a oggi non l'ha ancora fatto. Un intervento pubblico, il suo, che ieri diversi cittadini hanno citato pure al presidio, dove si sono recati per firmare a sostegno della vertenza sanità.