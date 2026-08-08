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Vertenza sanità, Alario (Ugl): "Si apra concertazione facendo prevalere criterio comprensoriale"

Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario richiama la vicenda dell'ospedale "Vittorio Emanuele" e la questione del nuovo nosocomio

A cura di Redazione Redazione
08 agosto 2026 10:29
Vertenza sanità, Alario (Ugl): "Si apra concertazione facendo prevalere criterio comprensoriale" -
Gela
Attualità
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Gela. "Una concertazione tra tutte le parti è necessaria per dare servizi sanitari rafforzati ai cittadini gelesi così come a quelli di un intero comprensorio". Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario richiama la vicenda dell'ospedale "Vittorio Emanuele" e la questione del nuovo nosocomio. "Con le risorse disponibili - aggiunge - il management Asp sta facendo il massimo anche se è evidente che i servizi vanno implementati. Un tavolo permanente con Asp, amministrazioni comunali e Regione può essere uno strumento di monitoraggio efficace". Per il segretario Ugl, "è essenziale far valere il criterio demografico del nostro comprensorio".

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