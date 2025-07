Vertenza Irmes, sbloccati i pagamenti ma niente retribuzioni per una decina di dipendenti

Gli operai erano sempre più in affanno

Gela. Non percepivano le retribuzioni ormai da tempo, al culmine della crisi della società Irmes, andata incontro anche a procedure giudiziarie. Nelle scorse ore, dopo un tira e molla ulteriore, sono state sbloccate le tre mensilità dovute ai dipendenti, con pagamenti da parte di Eni, sulla base di un'intesa ratificata in prefettura, nelle scorse settimane. Gli operai erano sempre più in affanno. Le organizzazioni sindacali di categoria e confederali hanno insistito affinché Eni adempisse agli impegni. C'è però una vicenda che si innesta nella vertenza principale. Circa dieci dipendenti non hanno ricevuto le somme. Si tratta di lavoratori impegnati in officina e negli uffici amministrativi. Ci sarebbero verifiche ulteriori ma per loro la situazione generale si fa pesante, in mancanza di pagamenti da mesi. Loro e le rispettive famiglie difficilmente potranno andare avanti a lungo senza un sostentamento pratico.