Verso Vigor Lamezia-Gela, Misiti: “Gara difficile, bisognerà giocare con il coltello tra i denti” Tutti disponibili per Misiti ad eccezione di Tuccio, espulso dall’arbitro nella gara contro il Messina.

Gela. Con ritrovato entusiasmo e consapevolezza, il Gela viaggia nuovamente oltre lo Stretto per fare visita ad una rinnovata Vigor Lamezia, quattordicesima in classifica con 19 punti, undici in meno rispetto ai biancazzurri. Gli uomini di Misiti dovranno vedersela con una squadra molto diversa rispetto a quella affrontata e battuta per 3-0 nel mese di settembre. I calabresi scendono in campo forti di un 2-0 maturato nella sfida in casa dell’Enna, sospesa a meno di mezz’ora dal termine per nebbia. Le gare precedenti non hanno sorriso all’organico di Renato Mancini, che ha necessità di vincere per muovere la classifica e ridurre il divario dalla salvezza. Per raggiungere l’obiettivo la società biancoverde ha puntellato la rosa ingaggiando José Ordonez e Bruno Cosendey, in precedenza capocannonieri dei due gironi di Eccellenza con Bagheria e Mazzarrone. Al Gela, invece, è bastato il gol di Flores Heatley per sconfiggere in inferiorità numerica il Messina e ritrovare ulteriore fiducia nei propri mezzi dopo le amare sconfitte interne contro Gelbison e Savoia ed il pirotecnico 2-3 in casa del Ragusa.

“È chiaro che la vittoria contro il Messina è stata importante per dare motivazione e fiducia alla squadra e per permetterci di lavorare tranquilli - dichiara ai nostri microfoni Peppe Misiti -. Quella di domani sarà una gara difficile, la Vigor è una delle squadre che si è rinforzata maggiormente con due attaccanti e qualche elemento. Dobbiamo stare attenti perché troveremo una squadra agguerrita in cerca di punti. Ci toccherà giocare con il coltello tra i denti”.

Tutti disponibili per Peppe Misiti ad eccezione di Vincenzo Tuccio, espulso dall’arbitro nella gara contro i peloritani. Dovrebbero rientrare nella lista dei convocati, invece, Andrea Petta e Mauro Bollino, che hanno scontato domenica scorsa il turno di squalifica. Appuntamento al “D’Ippolito” di Lamezia Terme alle 14:30 per il confronto fra le due squadre. La vendita dei biglietti sarà vietata ai residenti nella provincia di Caltanissetta.