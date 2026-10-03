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Verso Niscemi-Messana, Della Guardia: “Morale alto ma dobbiamo rimanere concentrati”

Una sfida ampiamente alla portata del Niscemi, quarto in classifica con 6 punti a pari merito con il Gioiosa e alle spalle di Nebros, Mazzarrone e Messina.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
03 ottobre 2026 16:00
Verso Niscemi-Messana, Della Guardia: “Morale alto ma dobbiamo rimanere concentrati” -
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Calcio
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Niscemi. Reduce dal convincente successo esterno in casa dell’Acireale, il Niscemi affila le armi in vista della sfida di domani contro il Messana Riviera, nona forza del girone B di Eccellenza. Una sfida ampiamente alla portata dei gialloverdi, quarti in classifica con 6 punti a pari merito con il Gioiosa e alle spalle di Nebros, Mazzarrone e Messina, tutte e tre in cima alla graduatoria del raggruppamento con 7 punti.

“Ogni partita richiede la sua preparazione, sia tecnica che tattica, e noi, come ogni settimana, seguiamo attentamente le direttive di Terranova. Veniamo da una vittoria molto importante, sia per il risultato in sé ma soprattutto per l’avversario affrontato e per il campo che ci ha visti protagonisti - dichiara ai nostri microfoni Angelo Della Guardia, difensore del Niscemi -. Arriveremo alla sfida di domani con un morale molto alto, ma questo non deve farci perdere la concentrazione. Dobbiamo cercare di rimanere con i piedi per terra”.

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