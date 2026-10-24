LE DICHIARAZIONI Verso Gela Basket-Virtus Sarno, Bernardo: “Vogliamo mettere la quinta”

Filtrano buone notizie per Totò Bernardo: il tecnico campano ritrova Luka Todorovic, rientrato in gruppo dopo aver recuperato da un problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare le prime gare di campionato.

Gela. Scontro al vertice per il Gela Basket, in vetta al girone F di Serie B Interregionale. Domani alle 17, arriverà al PalaLivatino la Virtus Sarno, vice capolista del raggruppamento con sei punti. Filtrano buone notizie per Totò Bernardo: il tecnico campano ritrova Luka Todorovic, rientrato in gruppo dopo aver recuperato da un problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare le prime gare di campionato.

“Le vittorie aiutano a vincere, è chiaro che il morale è alle stelle e tocca a me riportare i ragazzi con i piedi per terra. L’ambiente ha bisogno di ricompattarsi con la consapevolezza che ogni partita ha una storia a sé. Vogliamo mettere la quinta e poi la sesta. Dobbiamo vivere alla giornata tenendo sempre bene a mente l’obiettivo - dichiara ai microfoni del club Totò Bernardo -. Sarà una partita contro un’altra corazzata. Qui non ci sono squadre materasso né squadre che devono ammazzare il campionato, siamo tutte sullo stesso livello”.