Verso Gela Basket-PGS Sales, Cipolla: "La squadra sta attraversando un ottimo momento di forma"

Gela. Prima gara casalinga del 2026 per il Gela Basket, reduce da un grande successo in trasferta al Palarcidiacono contro il CUS Catania. In vetta alla classifica del proprio girone, i biancazzurri ospitano la matricola PGS Sales per difendere il primato e dare seguito alla lunga scia di risultati positivi. Fischio d’inizio al PalaLivatino fissato per le 18 di domani.

“La squadra sta attraversando un ottimo momento di forma, mercoledì ha violato con discreta facilità il parquet del CUS Catania - dichiara Fabio Cipolla, presidente dei biancazzurri - quella di domani è una partita sulla carta facile ma l’avversario non va mai sottovalutato”.