Gela, Misiti: “Veniamo da un momento positivo, il pareggio ci ha dato la giusta carica”

Gela. Il Gela affila le armi in attesa della sfida di domenica in casa dell’Enna, undicesimo in classifica a tre punti dai playout. Il convincente pareggio al Velodromo “Paolo Borsellino”, che ha rischiato di convertirsi in una vittoria allo scadere, ha dato un’iniezione di fiducia agli uomini agli ordini di Misiti, intenti a chiudere la pratica salvezza nel minor tempo possibile.

“Il pareggio ci ha dato grande carica. Abbiamo fatto una grande prestazione che ha lasciato contenti i ragazzi anche se si poteva fare qualcosa in più - afferma ai nostri microfoni Giuseppe Misiti -. Abbiamo raccolto un punto importante che ci avvicina all’obiettivo salvezza”.

Un fattore che potrebbe avere un importante peso specifico riguarda la spensieratezza con cui potranno scendere in campo d’ora in poi Maltese e compagni, privi di pressione visto l’obiettivo ormai quasi raggiunto. Una componente di cui non potrà godere, invece, la giovane formazione ennese, in cerca di punti per dilatare il divario dalla zona rossa della graduatoria. Orfana del top scorer Franck Tchaouna, la squadra di Passiatore ha la necessità di raccogliere altri punti viste anche le gare non semplici delle contendenti al mantenimento della categoria. Sancataldese e Ragusa saranno impegnate a Reggio Calabria e Milazzo, mentre Castrumfavara e Messina saranno protagoniste di uno scontro diretto. Si prospetta un weekend più agevole, invece, per l’Acireale, di scena a Paternò. Nonostante i tredici punti di vantaggio, però, l’intensità durante gli allenamenti del Gela rimane elevata.

“I ragazzi stanno bene, veniamo da un momento positivo - conclude il tecnico biancazzurro -. Contro l’Enna sarà sicuramente una partita difficile perché loro hanno bisogno di punti per salvarsi. Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi e sono contento di come si sono allenati i ragazzi in settimana”.

È arrivata intanto l’ufficialità che i sostenitori biancazzurri non potranno essere presenti neanche per questa trasferta. È stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Caltanissetta per via della possibile presenza dei tifosi della Sancataldese, gemellati con quelli gialloverdi.