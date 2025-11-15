Verso Ecorigen-Franco Tigano, De Luca: “Adesso arriva il bello del campionato”
Ecorigen impegnata domani al PalaLivatino contro la Pallavolo Franco Tigano, formazione di Palmi a sette punti in classifica.
Gela. Ecorigen Nuova Città di Gela in cerca della sesta perla del proprio campionato di Serie B2. Dopo le cinque vittorie consecutive nei primi cinque impegni, le giallorosse cercheranno di dare seguito al filotto di successi ottenuti contro la Pallavolo Franco Tigano di Palmi, settima in classifica con sette punti totalizzati.
“Ci toccherà affrontare una squadra che gioca bene a pallavolo - dichiara Giulia De Luca, libero della formazione giallorossa - adesso arriva il bello del campionato, tutti iniziano a prendere ritmo, le sfide si fanno sempre più ostiche e il livello si alza notevolmente”.