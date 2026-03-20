Verso Ecoplast-Messina, Caci: “Gara da non sottovalutare"

Altro banco di prova dall’elevato peso specifico per l’Ecoplast, che domani accoglierà al PalaLivatino il Team Volley Messina.

Gela. Altro banco di prova dall’elevato peso specifico per l’Ecoplast, che domani accoglierà al PalaLivatino il Team Volley Messina. Quinto in classifica, il club peloritano ha già avuto modo di dare filo da torcere ai rossoneri in occasione della gara d’andata, vinta ugualmente dagli uomini di Zappalà per 3-1 ma con più di qualche difficoltà. Nella compagine gelese è cambiato ben poco da allora. Ciò che è sicuramente rimasto invariato è lo status dell’Ecoplast, mattatore del raggruppamento e ancora imbattuto quando mancano ormai quattro giornate al termine della competizione.

“Il Team Volley Messina è una squadra che durante il campionato ha dimostrato di poter fare bene - dichiara ai nostri microfoni Sandro Caci, schiacciatore e direttore sportivo dell’Ecoplast -. Attualmente occupa la quinta posizione e vorrà sicuramente consolidare il proprio posto in zona playoff. Non è una gara da sottovalutare”.

La concentrazione, però, deve rimanere alta per via di una classifica che non permette ai rossoneri di rilassarsi e neanche di abbassare la guardia. Giarratana, infatti, insegue l’Ecoplast attardata di quattro lunghezze a parità di partite disputate. Più lontana, invece, la New Image di Giarre. Parsa inizialmente la principale antagonista dei gelesi, la formazione etnea è distante sette punti con una gara in più rispetto alle prime due forze del girone B. Un ipotetico successo rossonero manderebbe fuori dalla lotta per il primato la squadra giarrese, che per via di qualche sconfitta di troppo ha perso di vista la vetta del girone.

“È importante chiudere il campionato al primo posto e rimediare meno sconfitte possibili - prosegue il classe ‘93 -. Il piazzamento in zona playoff è determinante in vista degli spareggi”.

È evidente che quest’anno, rispetto alle passate stagioni, l’asticella si sia notevolmente alzata, e la promozione in Serie B non è mai stata così vicina, anche se manca ancora la finale playoff, oltre alle rimanenti quattro gare di campionato. Il tasso tecnico del roster è particolarmente elevato e i risultati si vedono anche in campo. La squadra ha acquisito sempre più intesa e consapevolezza dei propri mezzi e sa come far divertire i propri tifosi. L’impressione, però, è che anche il livello dell’intero girone sia più alto e nessuna gara va presa sottogamba, neanche se sei il primo in classifica.

“Quest’anno ci sono più squadre attrezzate rispetto alle passate stagioni - conclude Caci -. Proprio per questo abbiamo fatto in modo di costruire una squadra competitiva e per fortuna il campo ci sta dando ragione”.