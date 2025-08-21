Verso Castrumfavara-Gela, Colace: “Siamo pronti ad affrontare chiunque”

Appena tre giorni ci separano dall’esordio ufficiale del Gela, ospite domenica del CastrumFavara per il turno preliminare di Coppa Italia Serie D. Oggi pomeriggio, intanto, i biancazzurri riceveranno la visita del Palazzolo per il quinto test match estivo

Gela. Prosegue spedita la preparazione del Gela, che oggi affronterà il Palazzolo per il quinto allenamento congiunto di quest’estate, il secondo nell’ultima settimana dopo quello al “Nobile” di Lentini contro la Leonzio, concluso sul punteggio di 0-0. Tante indicazioni positive nelle amichevoli disputate sin qui ma troppi pochi gol siglati dinanzi a squadre di Eccellenza per una compagine che vuole fare bene in Serie D.

Domenica, invece, l’esordio ufficiale dei biancazzurri, che allo stadio “Bruccoleri” affronteranno il CastrumFavara. Ancora da delineare l’undici titolare che scenderà in campo in occasione del debutto stagionale anche se le indicazioni che otterremo dal test match di oggi potrebbero essere particolarmente rilevanti e potrebbero rendere un po’ più chiare le gerarchie, visto che appena tre giorni ci separano dalla gara di Coppa e visto che mister Cacciola si troverà costretto a sperimentare e far fronte all’infortunio di Sarao, ai box domenica.

“Fronteggeremo una squadra tosta che conosce bene la Serie D - dichiara Tomas Colace, portiere del Gela - noi però siamo pronti ad affrontare qualsiasi avversario”.

Per merito anche del lungo ritiro di Linguaglossa, questo organico è già diventato un vero e proprio gruppo, come ci ha raccontato ai nostri microfoni il portiere Colace, tra i cinque riconfermati della passata stagione.

“Stiamo diventando un gruppo unito, ci aiutiamo l’un l’altro ogni giorno - prosegue l’argentino - speriamo di fare bene, siamo consapevoli che la società ha fatto grandi sacrifici per costruire questa squadra e daremo il 100% in campo”.