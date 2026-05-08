Verde incolto e pulizia, Cirignotta: "Situazione allarmante, subito piano di interventi"

Cirignotta ricorda che il partito, con il consigliere Antonino Biundo, più volte ha avanzato iniziative ufficiali all'assise civica per interventi straordinari di pulizia

Gela. I forzisti tornano a insistere sulla necessità, immediata, di "un piano urgente per la pulizia e il decoro della città". "La situazione sta diventando fuori controllo - dice il segretario azzurro Vincenzo Cirignotta - ci sono aree della città, praticamente tutte, in condizioni allarmanti. Aree verdi senza manutenzione, marciapiedi invasi da erbacce e purtroppo anche la presenza di topi e insetti, sono segnali che preoccupano". Cirignotta si rivolge direttamente al sindaco Terenziano Di Stefano e all'assessore Giuseppe Fava. "Vanno previste somme precise da destinare esclusivamente a un piano urgente di pulizia e decoro, a maggior ragione con l'imminenza della stagione estiva. I comitati di quartiere e semplici cittadini - continua - hanno presentato richieste frequenti ma rimangono inascoltate. Non possiamo permetterci di avere una città in queste condizioni, indipendentemente dalla situazione finanziaria dell'ente". Cirignotta ricorda che il partito, con il consigliere Antonino Biundo, più volte ha avanzato iniziative ufficiali all'assise civica per interventi straordinari di pulizia. "Non allenteremo l'attenzione - conclude il segretario - il nostro consigliere Antonino Biundo ha già posto la questione, in diverse occasioni. Ora, non sono ammissibili altri silenzi". Il sindaco Terenziano Di Stefano ha coordinato un tavolo operativo in municipio, negli scorsi giorni, proprio per definire interventi di pulizia e ripristino del decoro. Nei quartieri, si attendono i lavori.