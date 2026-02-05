Ventenne scomparsa, familiari in ansia per Jasmine Billizzi

La famiglia si è già rivolta alle forze dell'ordine

Gela. I familiari sono allarmati da un'assenza prolungata. La ventenne Jasmine Billizzi ha fatto perdere le proprie tracce, lunedì. L'ultima volta è stata vista nella zona del lungomare Federico II di Svevia, pare vestita con abiti scuri. La famiglia si è già rivolta alle forze dell'ordine. Sui social, la foto della giovane è stata diffusa da parenti e amici. Chi l'avesse vista può contattare le forze dell'ordine o il numero 3517478037.