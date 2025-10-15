Venne ferito in un supermercato, ma il caso è stato archiviato
Gianluca, ora completamente ristabilito, racconta la frustrazione di aver visto la propria denuncia chiudersi senza alcun sviluppo
Gela. Era il 29 settembre 2021 quando Gianluca, cliente di un noto supermercato situato a Caposoprano, venne ferito da un oggetto contundente, ancora oggi non identificato. L’aggressione gli procurò una prognosi di 30 giorni al pronto soccorso e di 90 giorni successivamente dal medico curante.
Il caso, inizialmente seguito dalle autorità locali, fu archiviato dopo soli tre mesi. Nonostante le continue richieste degli inquirenti a denunciare eventuali sospetti o fornire ulteriori dettagli indiziari utili alle indagini, il fascicolo è rimasto praticamente fermo fino alla sua definitiva chiusura il 30 luglio di quest’anno.
Gianluca, ora completamente ristabilito, racconta la frustrazione di aver visto la propria denuncia chiudersi senza alcun sviluppo e sta valutando con il suo legale di ricorrere contro l'archiviazione, avanzando sospetti di omissioni o peggio di prove inquinate. Gli elementi in possesso agli inquirenti hanno però portato all'archiviazione del caso.