Venne ferito in un supermercato, ma il caso è stato archiviato

Gela. Era il 29 settembre 2021 quando Gianluca, cliente di un noto supermercato situato a Caposoprano, venne ferito da un oggetto contundente, ancora oggi non identificato. L’aggressione gli procurò una prognosi di 30 giorni al pronto soccorso e di 90 giorni successivamente dal medico curante.

Il caso, inizialmente seguito dalle autorità locali, fu archiviato dopo soli tre mesi. Nonostante le continue richieste degli inquirenti a denunciare eventuali sospetti o fornire ulteriori dettagli indiziari utili alle indagini, il fascicolo è rimasto praticamente fermo fino alla sua definitiva chiusura il 30 luglio di quest’anno.

Gianluca, ora completamente ristabilito, racconta la frustrazione di aver visto la propria denuncia chiudersi senza alcun sviluppo e sta valutando con il suo legale di ricorrere contro l'archiviazione, avanzando sospetti di omissioni o peggio di prove inquinate. Gli elementi in possesso agli inquirenti hanno però portato all'archiviazione del caso.