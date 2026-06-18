Venerdì 19 giugno preallerta arancione in Sicilia per rischio incendi e ondate di calore

La Protezione civile regionale della Sicilia ha emesso un avviso di preallerta per rischio incendi e ondate di calore

PALERMO (ITALPRESS) – La Protezione civile regionale della Sicilia ha emesso un avviso di preallerta per rischio incendi e ondate di calore, valido a partire dalla mezzanotte di domani, venerdì 19 giugno, e per le successive 24 ore. L’intero territorio isolano entra così in fase di attenzione “arancione”, nel quadro della campagna antincendio boschivo partita lo scorso 15 maggio.

Secondo il bollettino ufficiale, la pericolosità per i roghi è classificata come “media” nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo, mentre si attesta su livelli “bassi” nei territori di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. Sotto il profilo meteorologico, non si prevedono piogge significative; i venti soffieranno deboli o moderati a regime di brezza, con temperature massime elevate nelle pianure e nelle zone interne. I tassi di umidità oscilleranno tra il 40% e il 50% sul versante tirrenico, scendendo tra il 20% e il 40% nel resto della regione.

Sul fronte del caldo, è stato disposto il “livello 1” (colore giallo) per le città di Palermo, Catania e Messina, dove le temperature massime percepite toccheranno rispettivamente i 33, 35 e 33 gradi. La stessa allerta per afa e temperature elevate rimarrà in vigore anche per la giornata di sabato 20 giugno. Pur non comportando rischi immediati per la salute della popolazione generale, il livello 1 segnala una fase di sorveglianza che precede potenziali ondate di calore più intense.

– foto screenshot Dipartimento protezione civile Regione Siciliana –

(ITALPRESS).