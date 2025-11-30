Vendita abusiva di stelle di Natale, ingente sequestro della polizia municipale

Confcommercio e Federfiori, proprio ieri, hanno segnalato l'eccessiva presenza, in città, di ambulanti irregolari che vendono fiori e appunto stelle di Natale

Un consistente quantitativo di stelle di Natale, vendute da ambulanti, in diverse zone della città, sono state sequestrate dagli agenti della municipale. I controlli sono stati condotti ieri. “A nome dell’amministrazione comunale desidero esprimere un sentito ringraziamento al corpo di polizia municipale per il tempestivo intervento e per il costante impegno nel garantire legalità, ordine e tutela del commercio regolare nella nostra città. Continueremo a vigilare con determinazione per prevenire e contrastare attività abusive che danneggiano i commercianti regolari e alterano la concorrenza leale. Rivolgiamo inoltre un appello ai cittadini affinché effettuino i propri acquisti esclusivamente presso rivenditori regolari e autorizzati, contribuendo così a sostenere l’economia locale e a scoraggiare ogni forma di abusivismo commerciale”, dice il sindaco Terenziano Di Stefano. Confcommercio e Federfiori, proprio ieri, hanno segnalato l'eccessiva presenza, in città, di ambulanti irregolari che vendono fiori e appunto stelle di Natale.