Velo e McLaren, al GP di Abu Dhabi la livrea è disegnata dai ricordi dei fan

ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Velo e il McLaren Formula 1 Team annunciano per il prossimo Gran Premio di Abu Dhabi una livrea il cui design è stato ispirato dai fan. Questa speciale livrea, co-creata da nove superfan McLaren provenienti da tutto il mondo, mette in mostra la passione condivisa e i momenti indimenticabili, celebrando il costante sostegno della community globale dei tifosi del team.

Promuovendo l'espressione personale, Velo - brand di BAT Italia per la produzione di sacchetti di nicotina senza tabacco - e McLaren pongono il fandom al centro attraverso la campagna "Live Your Fandom": i due brand hanno collaborato per offrire esperienze senza precedenti ai fan durante la stagione, culminando in un race takeover con il McLaren Formula 1 Team durante il weekend di gara ad Abu Dhabi. Dalle tute dei piloti alle schermate del paddock fino alle pareti del garage, l'opera artistica sarà visibile in tutti gli elementi chiave del team durante il weekend finale.

Ad agosto, la campagna "Live Your Fandom" ha offerto a nove superfan provenienti da Regno Unito, Romania, Repubblica Ceca, Messico e altri paesi un'esperienza da "golden ticket". I fan hanno trascorso un'intera giornata al McLaren Technology Centre (MTC), godendo di un tour dietro le quinte, condividendo i loro ricordi della McLaren Formula 1 Team con il CEO di McLaren Racing Zak Brown, e partecipando a una sessione di Q&A a sorpresa con il pilota McLaren Lando Norris.

I superfan non sono entrati solo come spettatori, ma come creatori. La livrea del McLaren Formula 1 Team per Abu Dhabi 2025 presenta un'opera co-creata ispirata ai loro momenti McLaren più significativi. Queste storie sono state trasformate in simboli iconici, rendendo il design molto più di una semplice grafica. In un workshop, i fan hanno riversato la loro passione in schizzi e simboli, senza sapere che avrebbero plasmato la livrea del finale di stagione. Il loro contributo è stato rivelato quando sono tornati al MTC per un'anteprima esclusiva con Zak Brown e Lando Norris.

La livrea presenta una serie di icone personalizzate, ognuna rappresentante un ricordo prezioso dei fan o un simbolo dell'eredità e dello spirito comunitario del McLaren Formula 1 Team.

Questi includono: Papaya Family: un'icona che rappresenta lo spirito di comunità dei fan del McLaren Formula 1 Team in tutto il mondo e il loro costante supporto; Forever Forward Friendship Bracelet: ispirato a un braccialetto di un fan, questo simbolo rappresenta il motto del McLaren Formula 1 Team e il modo in cui il fandom trasforma sconosciuti in amici di una vita; Home Wins: un'icona che simboleggia le vittorie casalinghe di quest'anno del team - il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone e il Gran Premio del Bahrain, considerato una seconda casa per il team McLaren; Back-to-Back Constructors' Champions: celebrando un'era di dominio ed esprimendo l'orgoglio dei fan per la storia e l'eredità del team, rappresentato con un'icona a forma di trofeo; 200 Race Wins: una rappresentazione della pietra miliare delle 200 vittorie conquistata al Gran Premio d'Ungheria 2025, ricordata dai fan come un "momento da pelle d'oca" che solo la storia delle corse può offrire; 1-2: selezionata per rappresentare la 50^ doppietta McLaren al Gran Premio di Cina 2025, un momento memorabile per il team e i suoi fan; Fastest Pitstop: un richiamo al pitstop da 1,91 secondi del McLaren Team, il più Veloce della stagione di Formula 1 2025 (fino al Gran Premio di Las Vegas), celebrato dai fan come simbolo di precisione e lavoro di squadra.

"Velo crede nel promuovere un'espressione personale autentica, e quale modo migliore se non letteralmente mettere la passione della fanbase globale del McLaren Formula 1 Team sulla MCL39 - ha commentato Luca Angiolillo, Global Head of Partnerships di BAT -. Questo design co-creato è una potente testimonianza di quanto profondamente i fan siano integrati nel percorso della squadra, la massima espressione della nostra campagna 'Live Your Fandom'. Velo è orgogliosa di celebrare queste esperienze che permettono ai fan di accogliere la propria unicità all'interno della community - e non vediamo l'ora che questa speciale iniziativa guidata dai fan sia protagonista nel finale di stagione!"

"I nostri fan sono al centro di tutto ciò che facciamo, e questa livrea speciale è un ulteriore modo per mostrare la nostra gratitudine - ha sottolineato Louise McEwen, Chief Marketing Officer, McLaren Racing -. Attraverso la campagna 'Live Your Fandom' con Velo, abbiamo potuto celebrare la loro passione e creatività in un modo che riunisce davvero la Papaya Family".

