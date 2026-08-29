Veglia di preghiera per la sanità, Cafà: "Non capisco il senso, politica abdica al suo ruolo?"

Sono state le comunità religiose a organizzare l'iniziativa, invitando l'amministrazione comunale e le altre autorità politiche

Gela. Ieri, come abbiamo riferito, la chiesa, con una veglia di preghiera organizzata nella parrocchia di San Giacomo, ha voluto dare un proprio sostegno alla causa della mobilitazione per una sanità locale potenziata. I vertici ecclesiastici e i fedeli hanno incontrato le autorità politiche, in primis il sindaco Terenziano Di Stefano, impegnate nella vertenza. Una veglia che non convince il consigliere comunale di “Controcorrente” Paolo Cafà. Il gruppo di La Vardera non ha condiviso, fin dall'inizio, l'avvio del presidio davanti all'ospedale “Vittorio Emanuele”. “Se la soluzione del problema sanitario e di tutti gli altri problemi che vivono i gelesi fosse di competenza divina a cosa servirebbero la politica, i programmi amministrativi, le liste, le candidature, le elezioni? Non ho capito bene se con la veglia sia stato conclamato il de profundis della politica o venga invocato l'intervento divino? È da mezzo secolo che faccio politica, a 16 anni mi iscrissi alla Fgci, e non mi era mai capitato di assistere al fatto che la politica si rivolgesse a Dio ovvero ai santi per trovare soluzioni amministrative ai problemi dei cittadini. Fermo restando – dice Cafà - che ogni azione materiale non violenta è lecita per ottenere i giusti obiettivi, non riesco a inquadrare in questa ottica quella spirituale”. Sono state le comunità religiose a organizzare l'iniziativa, invitando l'amministrazione comunale e le altre autorità politiche. “Non capisco il senso della veglia di preghiera – conclude - con tutto il rispetto dovuto ai politici credenti e alla protesta dell'amministrazione e di alcuni colleghi consiglieri”.