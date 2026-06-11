Vasto incendio esteso fino al kartodromo, fumo e fiamme in aree di pista

Il rogo al kartodromo

Gela. Un vasto incendio, partito probabilmente da zone incolte limitrofe, si è esteso ad alcune aree del kartodromo internazionale. Il fumo nero e le fiamme sono ben visibili, alimentati dal vento. Non è la prima volta che accade e anche nel recente passato roghi partiti da aree incolte hanno creato danni al circuito. Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno bloccato il fronte del fuoco.