Vasche Timpazzo, Regione autorizza voltura Aia a Impianti Srr

Le vasche sature, che pure con il decreto appena pubblicato vengono poste nella proprietà del Comune di Gela, necessitano di attività consistenti

Gela. Il passaggio di gestione delle vasche sature del sito di Timpazzo alla Srr4 è stato ufficializzato, con decreto regionale, a inizio febbraio, dopo un iter non scevro di difficoltà. Ato Cl2 in liquidazione, come indicato anche dalla giustizia amministrativa, non era più nelle condizioni di occuparsene. Uno sviluppo ulteriore arriva proprio dal dipartimento regionale acqua e rifiuti. Si è proceduto a una nuova volturazione, sulla base di una richiesta congiunta, avanzate dalla Srr4 e dalla società controllata, Impianti Srr. In favore di quest'ultima, così, sono state volturate sia l'autorizzazione integrata ambientale sia l'aggiornamento Aia. Il provvedimento avrà efficace fino al prossimo giugno. Srr, società di regolamentazione del ciclo rifiuti territoriale, non dispone di una struttura tale da poter provvedere alle vasche. Sarà necessario individuare una società che si occupi della gestione pratica. Le vasche sature, che pure con il decreto appena pubblicato vengono poste nella proprietà del Comune di Gela, necessitano di attività consistenti, per il capping oltre che per un eventuale efficientamento. Srr, in queste prime settimane, ha provveduto a dare continuità ai servizi di manutenzione e di smaltimento del percolato, affidandosi, temporaneamente, alle stesse ditte che già operavano per conto di Ato. Saranno necessari una programmazione su larga scala e investimenti ingenti per le vasche. Il dirigente generale del dipartimento, Arturo Vallone, che ha posto la firma al nuovo decreto, dispone la volturazione in favore di Impianti Srr e tutti i relativi adempimenti da espletare.