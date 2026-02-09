Vasche Timpazzo, "pronto decreto per la voltura": si va al cambio di gestione

Una conferma, circa l'esito dell'incontro, arriva dal sindaco Terenziano Di Stefano, che ha partecipato alla riunione e che ormai da mesi lavora alla finalizzazione dell'iter

Gela. In un contesto che va facendosi sempre più teso, soprattutto rispetto al caso dell'ipoteca apposta all'impianto di compostaggio di Brucazzi, sembra invece definita la procedura per il passaggio di altri asset di peso del ciclo rifiuti, le vasche sature di Timpazzo. Questa mattina, nel corso di un incontro operativo, in videocollegamento, il dirigente generale del dipartimento regionale acqua e rifiuti, Arturo Vallone, ha confermato che tra oggi e domani verrà rilasciato il decreto di voltura Aia, che sancirà un materiale cambio di guardia. Le vasche A-B e C-D della piattaforma di Timpazzo, ormai non in uso, passeranno dalla gestione dell'Ato Cl2 in liquidazione a quella della Srr4, quasi certamente attraverso l'in house Impianti Srr. L'Ato, stando alle intese, otterrà le somme del valore delle polizze assicurative attivate. Una conferma, circa l'esito dell'incontro, arriva dal sindaco Terenziano Di Stefano, che ha partecipato alla riunione e che ormai da mesi lavora alla finalizzazione dell'iter, essendo l'ente comunale proprietario delle aree, come indicato dalla giustizia amministrativa. Una frenata, nonostante l'intesa raggiunta già a inizio anno, si era manifestata di recente a seguito di una richiesta di atti e documenti formalizzata dalla commissione bicamerale "ecomafie" che si sta occupando di approfondire tutto il tema del sistema rifiuti regionale. "Il dirigente generale Vallone ci ha confermato - dice Di Stefano - che nelle prossime ore sarà pubblicato il decreto di volturazione e quindi il passaggio della gestione è finalizzato. Alle richieste arrivate per gli approfondimenti che sta conducendo la commissione bicamerale abbiamo tutti risposto. Ma quella è attività di un organismo di tipo politico, che giustamente conduce verifiche. Tutto questo non incide sulla procedura in corso".