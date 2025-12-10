Variazioni, debiti e immobili abusivi, in consiglio anche la cittadinanza onoraria a Silvana Grasso

Domani torna a riunirsi il consiglio comunale

Gela. Domani sera, il consiglio comunale torna a riunirsi, dopo l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, avvenuta la scorsa settimana. Variazioni di bilancio e debiti sono tra gli atti da vagliare. L'assise civica sarà chiamata a pronunciarsi sul riconoscimento della cittadinanza onoraria in favore della scrittrice e docente Silvana Grasso, già deliberata dalla giunta. All'ordine del giorno, definito dal presidente Paola Giudice, atti per il riconoscimento della pubblica utilità di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale. L'aula dovrà valutare, infine, l'interesse pubblico per la realizzazione del nuovo centro di raccolta sangue della Fidas.