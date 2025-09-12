Variazioni bilancio, in consiglio arriva l'atto per il progetto da oltre tre milioni alla "Pirandello"

Quello che pesa di più è sicuramente lo stanziamento da tre milioni e mezzo di euro, autorizzato dalla Regione, per il polo dell'infanzia nella scuola "Pirandello"

Gela. In attesa del bilancio stabilmente riequilibrato, il consiglio comunale torna a riunirsi in seduta ordinaria, su convocazione del presidente Paola Giudice. All'ordine del giorno, due variazioni di bilancio essenziali per incamerare importanti finanziamenti. Quello che pesa di più è sicuramente lo stanziamento da tre milioni e mezzo di euro, autorizzato dalla Regione, per il polo dell'infanzia nella scuola "Pirandello". Il progetto rientra nella programmazione 2021-2027, con i fondi Fsc. Inizialmente, fece parte della dotazione di "Agenda urbana" ma non si arrivò alla fase di gara. La copertura c'è con il programma Fsc ma si dovrà passare dalla variazione di bilancio. Lo stesso vale per un altro stanziamento regionale, per la videosorveglianza nelle aree rurali, anche questo punto è stato inserito all'ordine del giorno dell'aula, convocata per il 22 settembre.