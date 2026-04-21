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Variazioni bilancio e modifiche per il canone dei mercatali, ok dal consiglio

Atti approvati nel corso della seduta

A cura di Redazione Redazione
21 aprile 2026 20:59
Variazioni bilancio e modifiche per il canone dei mercatali, ok dal consiglio -
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Attualità
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Gela. Due variazioni di bilancio e una modifica al regolamento per l'occupazione degli spazi mercatali sono state approvate, in serata, dal consiglio comunale. Nessun tipo di problema nell'approcciare atti strettamente tecnici legati al Pnrr e alla necessità delle variazioni, in assenza di bilancio. L'assessore allo sviluppo economico Filippo Franzone ha invece illustrato, insieme al funzionario di riferimento, i contenuti della modifica al regolamento per i mercatali, che adegua il canone previsto per le aree concesse, andando incontro alle richieste degli operatori.

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