Variazioni bilancio e modifiche per il canone dei mercatali, ok dal consiglio

Atti approvati nel corso della seduta

Gela. Due variazioni di bilancio e una modifica al regolamento per l'occupazione degli spazi mercatali sono state approvate, in serata, dal consiglio comunale. Nessun tipo di problema nell'approcciare atti strettamente tecnici legati al Pnrr e alla necessità delle variazioni, in assenza di bilancio. L'assessore allo sviluppo economico Filippo Franzone ha invece illustrato, insieme al funzionario di riferimento, i contenuti della modifica al regolamento per i mercatali, che adegua il canone previsto per le aree concesse, andando incontro alle richieste degli operatori.