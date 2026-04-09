Varchi “Ismett 2 svolta strategica per la sanità al Sud”

PALERMO (ITALPRESS) – “Accolgo con grande soddisfazione il via libera della giunta della Regione Siciliana allo schema di convenzione con l’Agenzia del Demanio e l’IRCCS, su proposta dell’assessore Giusi Savarino, per la realizzazione di Ismett 2 a Carini

PALERMO (ITALPRESS) – “Accolgo con grande soddisfazione il via libera della giunta della Regione Siciliana allo schema di convenzione con l’Agenzia del Demanio e l’IRCCS, su proposta dell’assessore Giusi Savarino, per la realizzazione di Ismett 2 a Carini. La nascita del nuovo polo sanitario, rappresenta una svolta per l’intero Mezzogiorno: un’infrastruttura all’avanguardia per la cura di patologie complesse, capace di coniugare assistenza e ricerca, con importanti ricadute anche sul piano occupazionale e lo sviluppo del territorio”. Così in una nota il segretario di Presidenza della Camera, Carolina Varchi, responsabile di Fratelli d’Italia per le politiche del Mezzogiorno.

“Un plauso – aggiunge – va certamente alla Regione Siciliana per l’attività portata avanti sin dalla scorsa legislatura e coronata con l’inserimento dell’opera nell’accordo di coesione firmato da Renato Schifani e Giorgia Meloni. Un ringraziamento al sottosegretario al MEF Lucia Albano per l’interlocuzione con l’Agenzia del Demanio e al Ministro della coesione Tommaso Foti che proprio qualche settimana fa ha voluto visitare il cantiere di Carini. Continuerò a seguire con attenzione ogni fase del progetto, affinchè Ismett 2 diventi presto una realtà concreta al servizio dei cittadini e un punto di riferimento per la sanità d’eccellenza nel Sud Italia”.

– foto ufficio stampa Varchi, un momento del sopralluogo al cantiere effettuato insieme al ministro Foti –

(ITALPRESS).