Varchi elettronici per la ztl sul lungomare: attivi da stasera in via sperimentale

L’orario provvisorio di attivazione è dalle 20:00 alle 02:00, ma a breve sarà aggiornato dalle 21:00 alle 02:00 in via sperimentale

Gela.Scatta da questa sera, venerdì11 luglio, l’attivazione dei varchi elettronici di controllo della ZTL (Zona a Traffico Limitato) sul lungomare Federico II di Svevia. Il provvedimento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, segna una nuova fase nella regolamentazione del traffico veicolare nelle aree più frequentate della città durante il periodo estivo.

I varchi saranno attivi inizialmente in una fascia oraria provvisoria che va dalle ore 20:00 alle 02:00, e serviranno a monitorare l’accesso dei veicoli non autorizzati all’interno dell’area pedonale e limitata. Il provvedimento è pensato per garantire una maggiore sicurezza ai pedoni e migliorare la fruibilità del lungomare nelle ore serali, quando la zona si anima di residenti, turisti e attività commerciali.

I varchi elettronici consentiranno il controllo automatizzato degli accessi, con la rilevazione delle targhe in tempo reale. L’accesso alla ZTL sarà consentito solo ai veicoli autorizzati , per tutti gli altri, l’ingresso in fascia oraria controllata comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.



“La ZTL sul lungomare è un passo importante per rendere questa zona della città più vivibile, sicura e moderna" ha dichiarato l'assessore Simone Morgana. .

La zona interessata è già stata dotata di adeguata segnaletica verticale e luminosa, che informa gli automobilisti della presenza dei varchi e delle fasce orarie in cui la ZTL è attiva. I cittadini sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni per evitare accessi non autorizzati.

Per maggiori dettagli sulle categorie autorizzate e sulle modalità per richiedere il permesso di accesso alla ZTL, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Gela o rivolgersi agli uffici preposti.