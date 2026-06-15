Varchi “Dalla presenza di Piantedosi la conferma che Palermo è centrale nell’agenda del governo Meloni”

Lo ha detto il Segretario di Presidenza della Camera, Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia

PALERMO (ITALPRESS) – “La presenza oggi a Palermo del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rappresenta l’ennesima testimonianza dell’attenzione costante che il Governo Meloni riserva alla città di Palermo e alla Sicilia nella lotta alla mafia e a ogni forma di criminalità”. Lo ha detto il Segretario di Presidenza della Camera, Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.

“Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e nell’ultimo anno e mezzo 850 unità in più tra le forze di polizia con un saldo positivo di circa 100 unità ed altre 90 in arrivo a luglio per il piano estate a Palermo. L’incessante attività di controllo del territorio che nel primo semestre dell’anno ha fatto registrare centinaia e centinaia di provvedimenti emessi, unita a quella di polizia giudiziaria, afferma la presenza dello Stato. La mafia si può sconfiggere se ognuno fa la sua parte, ai commercianti la responsabilità di denunciare e alle competenti autorità quella di difenderli. Insieme si può”. “Il Governo continua a dimostrare con atti concreti di considerare la sicurezza dei cittadini una priorità assoluta e di non arretrare di un passo nella difesa della legalità”, ha concluso Varchi.

– foto ufficio stampa Carolina Varchi –

(ITALPRESS).