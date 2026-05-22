Varchi “Con ‘Liberi di scegliere’ spezziamo la trasmissione ereditaria della cultura mafiosa”
Lo ha detto il segretario di Presidenza della Camera, Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia, intervenendo oggi pomeriggio a Palermo al convegno "Liberi di Scegliere"
PALERMO (ITALPRESS) – “Nessun bambino deve essere condannato dal contesto in cui nasce, soprattutto quando è segnato da dinamiche criminali e mafiose. Spezzare la trasmissione ereditaria della cultura mafiosa è il cuore della proposta di legge bipartisan ‘Liberi di scegliere’, nata dal lavoro della Commissione Antimafia e della sua presidente Chiara Colosimo, della quale sono relatrice e che martedì approderà in Aula alla Camera”. Lo ha detto il segretario di Presidenza della Camera, Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia, intervenendo oggi pomeriggio a Palermo al convegno “Liberi di Scegliere”, alla presenza di autorevoli rappresentanti della magistratura, degli uffici giudiziari e del mondo accademico.
“Questa norma mette al centro il superiore interesse del minore, offrendo un’alternativa concreta fatta di scuola, lavoro ed educazione alla legalità. Non basta sottrarre i ragazzi al rischio: occorre accompagnarli verso un futuro possibile, costruito su regole, responsabilità e dignità”. “Se la mafia si trasmette come un’eredità, lo Stato deve essere lo strumento per interromperla: non erediti il destino, scegli la tua libertà”, ha affermato la parlamentare di Fratelli d’Italia. “Il progetto – ha concluso la Varchi – si rivolge anche ai familiari che dimostrano una reale volontà di allontanarsi dall’ambiente criminoso, prevedendo percorsi di supporto e reinserimento. Spezzare davvero la catena significa intervenire sull’intero contesto, non solo sui singoli”.
– foto ufficio stampa Carolina Varchi –
(ITALPRESS).