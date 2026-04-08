Vanoli “Crystal Palace bellissimo test, serve una Fiorentina lucida”

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - "Il Crystal Palace fa la Premier League, il campionato più forte al mondo, lontano dal nostro a livello economico. Sono stato qui col Chelsea, il divario è enorme pe...

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - "Il Crystal Palace fa la Premier League, il campionato più forte al mondo, lontano dal nostro a livello economico. Sono stato qui col Chelsea, il divario è enorme però, come ho detto ai giocatori questa mattina, essere qui deve essere un motivo di orgoglio e gara dopo gara ce la dobbiamo giocare sapendo che arriviamo in un campo molto difficile, piccolo, con 25mila persone, pieno, e con i nostri avversari che hanno costruito i loro successi in casa". Lo ha detto il tecnico viola Paolo Vanoli alla vigilia della gara fra Crystal Palace e Fiorentina, andata dei quarti di finale di Conference League. "Sarà un bellissimo test, servirà grande lucidità perchè non è una partita secca quindi dovremo essere bravi a stare dentro la partita e poi sarà un test per vedere la nostra crescita da tanti punti di vista", ha aggiunto Vanoli che riguardo il forfait di Kean, indisponibile per la partita di Londra, ha fatto sapere come dopo l'allenamento di ieri il giocatore abbia manifestato il riacutizzarsi del problema alla tibia che lo condiziona da oltre un mese, e si è preferito fermarlo, per provare a renderlo convocabile per la prossima gara di campionato contro la Lazio.

In conferenza stampa è intervenuto anche Marin Pongracic: "Non possiamo essere contenti della prestazione che abbiamo fatto a Verona ma possiamo esserlo della vittoria e dei tre punti che abbiamo portato a casa. Passo dopo passo abbiamo ripreso la fiducia che ci mancava, ora possiamo venire qui a petto in fuori per giocare partite del genere. Se vieni qui a nasconderti sarà molto difficile. Non dobbiamo dimenticarci da dove siamo venuti, il nostro percorso non è finito, ogni gara è importante, senza pensare invece che una lo sia più dell'altra".

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).