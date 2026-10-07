Vandalizzata un'auto della Croce rossa, nuova incursione a danno del comitato locale

Vetri infranti e parti asportate, tra le conseguenze principali dell'incursione

Gela. È stata vandalizzata un'auto nella disponibilità del comitato locale della Croce rossa italiana. Il danneggiamento è avvenuto nell'area al cui interno vengono parcheggiati i mezzi di servizio. Vetri infranti e parti asportate, tra le conseguenze principali dell'incursione. Già mesi fa, la sede cittadina del comitato della Croce rossa era stato preso di mira dai vandali. Il mezzo danneggiato era stato messo a disposizione dal comitato regionale, che ha espresso solidarietà e vicinanza per l'accaduto.