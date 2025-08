Vandalizzata la Piazzetta Guccione: danneggiato il murales commemorativo

Il murales è stato rovinato da atti vandalici che mostrano uno scarso rispetto per la memoria storica e per i luoghi simbolo della città.

Gela. È stata vandalizzata la Piazzetta Guccione, nel cuore del quartiere San Giacomo, inaugurata il 24 maggio 2023 in occasione della commemorazione del tenente Guccione, decorato al valor militare.

A dare la notizia è stata la presidente della sezione di Gela del Nastro Azzurro e nipote del tenente Epifania Guccione, la quale tra giovedì e venerdì ha ricevuto una segnalazione relativa al danneggiamento del murale commemorativo presente nella piazzetta. Su iniziativa del vicepresidente della sezione, la settimana scorsa era stato inviato un giardiniere per sistemare l’area e mantenerla decorosa. Purtroppo, le immagini confermano quanto segnalato: il murales è stato rovinato da atti vandalici che mostrano uno scarso rispetto per la memoria storica e per i luoghi simbolo della città. Un gesto che ferisce l’intera comunità e che richiama l’attenzione sulla necessità di tutelare i luoghi pubblici, soprattutto quelli legati al ricordo di chi ha servito il Paese con onore.