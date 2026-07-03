Vandali si accaniscono contro un archetto in viale Mediterraneo durante i festeggiamenti religiosi

Hanno danneggiato uno degli archetti di delimitazione in viale Mediterraneo

Gela. Con il peso, in maniera violenta, sono riusciti a sdradicare uno degli archetti collocato in viale Mediterraneo, necessario per impedire l'accesso ai veicoli. È successo ieri, durante le celebrazioni religiose, e gli agenti della polizia locale sono intervenuti, riuscendo a identificare i responsabili, attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza della zona. "Purtroppo la bellezza delle celebrazioni può anche essere accompagnata dall'inciviltà di pochi vandali. Ieri sera, mentre la cittadinanza tutta in maniera composta ed educata assisteva allo spettacolo dei fuochi pirotecnici, uno sparuto gruppo di persone con violenza distruggeva e scaraventava a terra uno degli archetti che proteggono l'area pedonale di viale Mediterraneo. In questo modo rendendo il varco privo di protezione e arrecando danno a tutta la collettività. Abbiamo subito avviato gli accertamenti del caso e grazie al lavoro della polizia locale, nelle persone degli ispettori Tallarita e Mezzasalma, coordinati dal comandante Massimo Cozzo, siamo riusciti ad acquisire le immagini della videosorveglianza per risalire agli autori del gesto vandalico. Continueremo sempre a controllare e sanzionare chi disprezza il bene comune e arreca danno alla cose che appartengono a tutti", spiega l'assessore Simone Morgana.