Vacca: "In città alleanza innaturale, centrosinistra si riunisca per progetto comune"

Il gruppo del partito comunista che due anni fa, con l'attuale assetto della coalizione del sindaco Terenziano Di Stefano, scelse di sostenere il progetto, oggi ritiene invece che si debba mutare il perimetro

Gela. Un'alleanza attuale, in città, considerata "innaturale", con forze che non fanno parte dell'area di centrosinistra. Il gruppo del partito comunista che due anni fa, con l'attuale assetto della coalizione del sindaco Terenziano Di Stefano, scelse di sostenere il progetto, oggi ritiene invece che si debba mutare il perimetro, senza partiti che non stanno tra i progressisti. "È urgente convocare tutte le forze del centrosinistra per un incontro immediato. L’obiettivo è chiarire e superare le palesi contradizioni che attualmente impediscono una visione e un’azione coerente tra la politica locale e le prospettive regionali. Esprimiamo la nostra contrarietà all’attuale assetto politico amministrativo della città, ritenendo innaturale un'alleanza che al suo interno vede componenti politiche che successivamente si ritroveranno come nostri avversari nelle prossime elezioni regionali. Riteniamo - dice il segretario Nuccio Vacca -fondamentale un dialogo sincero e costruttivo per definire strategie condivise che rafforzino il centrosinistra e garantiscano una rappresentanza autentica dei nostri valori e obiettivi". La chiamata dei comunisti è a tutte le forze di centrosinistra che stanno nella coalizione del sindaco e non solo. "Chiediamo a tutte le forze di centrosinistra di collaborare con spirito di responsabilità e unità per superare le divergenze e costruire un percorso comune per la città e per la Regione, avviando un tavolo politico e programmatico per le imminenti elezioni regionali", conclude il segretario.