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Usa, licenziato il segretario della Marina John Phelan

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) - John Phelan, segretario della Marina, è stato licenziato. Lo riportano i media americani secondo cui ci sarebbero state tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth...

A cura di Redazione Redazione
23 aprile 2026 05:45
Usa, licenziato il segretario della Marina John Phelan -
Italia
Italpress
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WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) - John Phelan, segretario della Marina, è stato licenziato. Lo riportano i media americani secondo cui ci sarebbero state tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth per gli stretti rapporti di Phelan con il presidente Donald Trump.

- Foto: Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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