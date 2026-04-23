Usa, licenziato il segretario della Marina John Phelan
WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) - John Phelan, segretario della Marina, è stato licenziato. Lo riportano i media americani secondo cui ci sarebbero state tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth...
A cura di Redazione
23 aprile 2026 05:45
WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) - John Phelan, segretario della Marina, è stato licenziato. Lo riportano i media americani secondo cui ci sarebbero state tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth per gli stretti rapporti di Phelan con il presidente Donald Trump.
- Foto: Ipa Agency -
(ITALPRESS).