Urso “Sui dazi l’Ue prosegua negoziati con gli Usa chiedendo chiarezza”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "C'è l'assoluta consapevolezza da parte di tutti che la soluzione negoziale con gli Usa è l'unica strada efficace, almeno per quanto ci riguarda, perchè nel 2025 definito come l'anno orribile per il commercio mondiale, le esportazioni italiane sono aumentate negli Stati Uniti di oltre il 7% e a livello globale del 3,3%. Quindi la strada negoziale, in un contesto globale caratterizzato da conflitti intorno all'Europa, in un contesto globale caratterizzato da guerre commerciali e da spirali protezionistiche, l'Italia si fa avanti malgrado questo e l'Europa deve, a nostro avviso, proseguire sulla strada negoziale con gli Stati Uniti chiedendo chiarezza e rispetto degli accordi già sottoscritti". Così il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, a margine al Consiglio Competitività a Bruxelles in merito ai dazi Usa.

