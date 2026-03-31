Urso “Imprese italiane protagoniste per moduli abitativi sulla Luna”
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Siamo particolarmentesoddisfatti per il riconoscimento che è stato dato alle impreseitaliane che realizzeranno il primo modulo abitativo dellastazione permanent...
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Siamo particolarmente
soddisfatti per il riconoscimento che è stato dato alle imprese
italiane che realizzeranno il primo modulo abitativo della
stazione permanente spaziale sulla Luna, per consentire agli
astronauti di poter operare in una condizione ambientale di piena
sicurezza. L'Italia collaborerà con gli Stati Uniti e con gli
altri attori in questa nuova grande avventura spaziale nella
colonizzazione della Luna. Lo può fare perchè ha un patrimonio di
imprese e di tecnologie uniche al mondo, soprattutto nella
realizzazione di questi moduli abitativi che possono consentire
agli astronauti di vivere e di lavorare sulla Luna". Così il
ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, durante un punto stampa a Villa Firenze a Washington a margine di un incontro con l'Autorità nazionale per le politiche spaziali e aerospaziali, e l'amministratore della Nasa, Jared Isaacman.
(ITALPRESS).
-Foto: xp6/Italpress-