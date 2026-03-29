Uova di Pasqua ai piccoli pazienti di pediatria, consegnati dai giovani del Leo Alpha Atc

Il Leo Alpha Atc di Gela dimostra come piccoli gesti possano fare una grande differenza, soprattutto per chi sta affrontando momenti delicati

Gela. Ieri, i giovani del Leo Alpha Atc hanno portato un sorriso speciale ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale Vittorio Emanuele, organizzando il service di consegna delle uova di Pasqua. Guidati dalla presidente Virginia Vespo, insieme alla segretaria Matilde Cannizzaro, i soci del club, accolti dal primario di pediatria, dott. Rosario Caci, hanno fatto visita al reparto, donando uova di cioccolato ai bambini ricoverati. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha trasformato una giornata ospedaliera in un momento di festa, regalando attimi di gioia e spensieratezza. L’iniziativa si inserisce nello spirito solidale che caratterizza il Leo Club, da sempre impegnato nel sostenere la comunità e nel promuovere valori di vicinanza e condivisione. La partecipazione dei giovani volontari, e la gradita presenza del presidente Lions club Atc, architetto Giovambattista Mauro, ha contribuito a creare un’atmosfera calorosa, coinvolgendo anche il personale sanitario in un clima di serenità e partecipazione. Ancora una volta, il Leo Alpha Atc di Gela dimostra come piccoli gesti possano fare una grande differenza, soprattutto per chi sta affrontando momenti delicati come la degenza in ospedale, rendendo la Pasqua un’occasione di speranza e sorriso per tutti.