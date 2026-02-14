Uomo trovato senza vita nella sua abitazione, forse già morto giorni fa

Sembra che il corpo fosse riverso vicino alla porta d'ingresso

Gela. Il corpo, ormai privo di vita, di un uomo di circa sessant'anni, pare impiegato scolastico, è stato ritrovato nell'abitazione nella quale viveva, in via Antifemo. Forse, era già morto negli scorsi giorni. Gli agenti di polizia, gli operatori sanitari e i vigili del fuoco hanno avuto difficoltà ad accedere all'immobile. Sembra che il corpo fosse riverso vicino alla porta d'ingresso. Non è da escludere che l'uomo, prima di morire, abbia tentato di chiedere aiuto. Sembra che vivesse da solo.