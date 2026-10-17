Uomo precipita con l’auto in un dirupo nel Catanese, soccorso dai Vigili del Fuoco / Video

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò.

CATANIA (ITALPRESS) – I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti poco dopo le 14,00 di oggi per soccorrere un uomo che, per cause da accertare, é precipitato in un dirupo col suo fuoristrada, a Santa Maria di Licodia (CT) in contrada Rocca del Corvo. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò. Vista la complessità ad effettuare il soccorso via terra è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania con a bordo gli elisoccorritori VF. Dopo aver assistito e messo in sicurezza la persona infortunata, l’hanno verricellata sul mezzo aereo e l’hanno trasferita presso la piazzola di atterraggio di Ragalna, per affidarla alle cure dei sanitari del Servizio 118, che lo hanno successivamente trasportato all’ospedale San Marco di Catania.

– Foto VVF –

(ITALPRESS).