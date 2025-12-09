Uno smartphone rubato, operaio assolto al termine del giudizio

E' stato rilevato che non ebbe contezza di quel furto

Gela. L'origine di quello smartphone fu al centro di indagine, condotte fuori dalla Sicilia. Venne riscontrato il furto. Un operaio gelese che ebbe la disponibilità del telefono è stato però assolto al termine del giudizio a suo carico. E' stato rilevato, infatti, che non ebbe contezza di quel furto e il telefono lo usò dopo averlo acquistato da un'altra persona, senza appunto sapere che fosse stato rubato. La difesa, con il legale Francesco Incardona, ha dimostrato che l'imputato non ebbe alcun collegamento con le vicende legate a quel telefono. Una ricostruzione che in giudizio, alla fine, è stata accolta.