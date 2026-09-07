Università e Comune insieme, progetto su musei cittadini: "Piano marketing per farli conoscere ancora di più"

Si partirà con sopralluoghi nei due siti museali e poi con interazioni sia con agenzie viaggi del territorio sia con l'Ente nazionale turismo.

Gela. Un progetto formativo e di orientamento imperniato sullo sviluppo di un piano di marketing per far conoscere i due musei cittadini, quello dei relitti greci e quello regionale (in attesa che possa aprire i battenti), così da raggiungere altre Regioni d'Italia e non solo. A Palazzo di Città, sono stati siglati gli atti che consentiranno l'avvio del progetto, affidato alla studentessa universitaria Giulia Maria Romano, che per quattro mesi svolgerà un tirocinio in municipio. Gli atti propedeutici, la scorsa settimana, sono stati varati dalla giunta. In giornata, invece, si è proceduto con la firma della convenzione. Tutto l'iter è stato sviluppato dal segretario generale Giovanni Curaba, che farà da tutor delle attività affidate alla studentessa universitaria (che ha ottenuto la laurea triennale in beni culturali nell'ambito del corso di laurea in letteratura, lingua e cultura italiana). Il progetto riguarda il settore comunale cultura, turismo e beni archeologici, affidato all'assessore Romina Morselli. “E' stata una decisione condivisa con il sindaco Terenziano Di Stefano e con l'assessore Romina Morselli”, dice il segretario generale Giovanni Curaba che è dirigente ad interim del settore. Si partirà con sopralluoghi nei due siti museali e poi con interazioni sia con agenzie viaggi del territorio sia con l'Ente nazionale turismo.