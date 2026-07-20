Unitelma Sapienza: al via un corso universitario di Intelligenza artificiale e Smart services

Il corso si rivolge anche a Dirigenti d’azienda e manager interessati a comprendere le potenzialità dell’IA e in generale delle trasformazioni digitali nella gestione dei rifiuti urbani.

Il Corso di Alta Formazione in Intelligenza Artificiale e Smart Services di Igiene urbana nella prospettiva europea, promosso dall’Università di Roma UnitelmaSapienza, Dipartimento di Diritto e Società Digitale, si propone di fornire una formazione avanzata e interdisciplinare sulle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale ai servizi pubblici digitali, con particolare riferimento alla gestione intelligente dei servizi di igiene urbana. Il Direttore del Corso è il Prof. Mario Carta; il coordinatore scientifico è il Prof. Alessandro Morselli.

Il corso si rivolge a professionisti e laureati interessati a sviluppare competenze avanzate nell’applicazione dell’IA alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare. In particolare, il percorso formativo è indicato per:

Dirigenti d’azienda e manager interessati a comprendere le potenzialità dell’IA e in generale delle trasformazioni digitali nella gestione dei rifiuti urbani;

Data Scientist, che desiderano specializzarsi nell’elaborazione di dati applicata alla gestione degli Smart Services; Esperti di governance dei dati e di etica dell’IA, coinvolti nella regolamentazione e nell’implementazione di sistemi di IA equi e trasparenti; Consulenti aziendali e policy maker, impegnati nella definizione di strategie per la transizione ecologica e la digitalizzazione sostenibile; Ricercatori e accademici, interessati alle applicazioni dell’IA nella gestione ambientale e negli smart services a livello locale; Ethical Advisor quale figura che contribuisce a garantire che l’adozione dell’IA nei servizi pubblici avvenga in conformità ai principi dell’Unione europea: trasparenza, non discriminazione, inclusione, sicurezza, tutela dei diritti fondamentali. Potrà operare in contesti pubblici (comuni, regioni, autorità di regolazione) e privati (utility ambientali, aziende tecnologiche, enti certificatori), promuovendo un approccio “ethics by design”.

Le competenze acquisite nel corso permetteranno ai partecipanti di accedere a posizioni lavorative in ambiti quali data science, consulenza strategica, governance dei dati, innovazione sostenibile e gestione dei servizi di igiene urbana.

Requisiti di accesso: Laurea di I livello conseguita ai sensi del D.M. 509/99 e del D.M. 270/2004.

Il corso è erogato interamente in modalità e-learning e consentirà di acquisire 20 Crediti Formativi Universitari (CFU).

Per iscriversi: https://www.unitelmasapienza.it/intelligenza-artificiale-e-smart-services-di-igiene-urbana-nella-prospettiva-europea/