Unità centrosinistra, in città dem aprono: Di Dio, "inclusivi e coesi"

Ieri, a Palermo, nel corso della manifestazione sulla sanità, il vicepresidente Ars Di Paola ha rilanciato l'alternativa al governo Schifani

Gela. Le prove tecniche di unità tra le forze di centrosinistra e civiche, a livello regionale, sembrano trovare terreno fertile in città, dove lo scorso anno si impose il "modello Gela" del sindaco Di Stefano, appoggiato proprio da una coalizione prevalentemente progressista e civica. Ieri, a Palermo, nel corso della manifestazione sulla sanità, il vicepresidente Ars Di Paola ha rilanciato l'alternativa al governo Schifani. Sulla stessa linea, tutte le altre forze presenti. "È un fatto positivo che su tematiche fondamentali come la sanità in Sicilia si registri un'unità di azione tra le forze progressiste, come dimostra la manifestazione di ieri a Palermo, indetta dai cinquestelle, con la partecipazione di Pd, Avs, "Progressisti e Rinnovatori" e di altre forze politiche di centrosinistra. Occorre creare una coalizione politica progressista, riformista, civica, aperta al mondo sindacale, produttivo, dell'associazionismo - dice il vicesegretario cittadino del Pd Francesco Di Dio - che sia inclusiva e coesa, con un programma credibile e fattibile agli occhi dei siciliani da presentare alle prossime elezioni regionali del 2027, per essere alternativa a un centrodestra insufficiente e dannoso per la Sicilia". La guida verrà definita nel tempo ma per Di Dio dovrà andare "a una personalità di provata esperienza amministrativa e politica, di riconosciute qualità morali e di onestà, per poter amministrare la Sicilia con competenza, trasparenza e legalità". "Il candidato alla presidenza della Regione del fronte alternativo al centrodestra - aggiunge - deve essere il garante del programma, della legalità dell'azione di governo, il punto di equilibrio e la sintesi per la coalizione".