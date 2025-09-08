"Unità centrodestra parta dai temi", Scuvera: "Città deve affrontare questioni irrisolte"

Scuvera non chiude neanche a chi, un anno fa, optò per un'altra strada, allontanandosi dal percorso del centrodestra dei partiti

Gela. “L'unità nel centrodestra locale? Si riparta anzitutto dai temi”. Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera, riferimento dei meloniani di Fratelli d'Italia, non si tira indietro nel tentativo di rimettere insieme una coalizione che ha risentito pesantemente delle divisioni di un anno fa, alle amministrative, e della sconfitta per mano del “modello Gela” del sindaco Terenziano Di Stefano. “Un coordinamento delle segreterie cittadine dei partiti di centrodestra? Ben vengano tutte le iniziative che possano favorire l'unità della nostra area politica – aggiunge il parlamentare – tutto, però, dovrà partire da temi fondamentali. Mi riferisco in primis alla sicurezza e ho accolto con molto interesse il monito che è arrivato dal procuratore Salvatore Vella, che anche di recente ha segnalato la presenza di troppe armi sul territorio e la diffusione delle sostanze stupefacenti. Dobbiamo lavorare per rafforzare il tessuto sociale ed educativo. Poi, ci sono le infrastrutture e la sanità. Inoltre, sarà fondamentale il bilancio stabilmente riequilibrato. Il governo regionale ha dato un contributo essenziale, con la norma “sblocca royalties”. Il centrodestra, in città, ha sempre dimostrato di avere consensi ma non siamo mai riusciti a mantenere l'unità. Partendo dai temi fondamentali e imprescindibili, ritengo che si possa arrivare a una piena condivisione”. Scuvera non chiude neanche a chi, un anno fa, optò per un'altra strada, allontanandosi dal percorso del centrodestra dei partiti. “Possiamo riprendere un dialogo con chi si riconosce nel centrodestra ma anche con i movimenti civici – precisa – senza escludere nessuno”. In questi mesi, il centrodestra, in consiglio comunale, è stato spesso critico verso la visione dell'amministrazione, imperniata in questa fase su una serie di eventi per incidere sulla città e sulla sua capacità di attrattiva. “Gli eventi è giusto che ci siano e sono possibili grazie al finanziamento disposto dal governo regionale, non dimentichiamolo – conclude Scuvera – però, rimangono tante questioni irrisolte e lo sa anche l'amministrazione comunale. Nessuno deve rinunciare a questi temi e secondo me l'opposizione va coinvolta su proposte che possano incidere, perché il centrodestra locale è opposizione in Comune ma siamo maggioranza sia in Provincia sia in Regione. Abbiamo dimostrato che i nostri riferimenti sono sempre a disposizione per andare incontro alle questioni ataviche della nostra città”.

In foto il parlamentare Ars Salvatore Scuvera