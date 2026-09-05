Unione Comuni, si va alla firma della convenzione con la Regione per i fondi dei progetti

I fondi previsti per l'Unione dei Comuni, non meno di quaranta milioni di euro, diventano a questo punto una ripartenza nella programmazione per interventi strutturali e opere pubbliche

Gela. La fase strettamente tecnica si è rivelata molto complessa e lunga, soprattutto perché condotta in emergenza numerica, quanto a personale. Per i finanziamenti dell'Unione dei Comuni, la prossima settimana sarà il momento della firma ufficiale della convenzione con la Regione che definirà i rapporti e attribuirà gran parte delle competenze attuative proprio all'Unione dei Comuni, composta da Gela, Niscemi e Butera. I progetti vennero trasmessi già lo scorso anno e progressivamente ci sono state interlocuzioni tra gli uffici regionali e quelli dell'Autorità urbana funzionale, coordinati dal dirigente Antonino Collura. La scarsa dotazione di personale non ha permesso troppi sprint e sono stati i dirigenti del Comune di Gela a farsene carico. La sigla sulla convenzione spetta ai sindaci Terenziano Di Stefano, Massimiliano Conti (presidente della giunta dell'Unione) e Giovanni Zuccalà. I fondi previsti per l'Unione dei Comuni, non meno di quaranta milioni di euro, diventano a questo punto una ripartenza nella programmazione per interventi strutturali e opere pubbliche. Il sistema Pnrr, per ciò che concerne il programma “Qualità abitare”, va a conclusione e in città sono tanti i cantieri aperti e conclusi (rimane qualche criticità). Gli stanziamenti Fua vanno quasi in continuità e permetteranno l'avvio di altri cantieri. Il termine ultimo è fissato per il 2028. L'elenco dei progetti, per Gela, prevede il ritorno di “Una via tre piazze”, a oggi mai realizzata, e la riqualificazione dell’ex dogana, oltre alla pista ciclabile che collegherà Macchitella al lungomare e ancora interventi di messa in sicurezza sulla viabilità. Ci sono inoltre, tra gli altri, la sicurezza stradale di viale Mattei, interventi di moderazione del traffico, diversi progetti di protezione civile, il rifacimento di Palazzo Ducale e lavori di riqualificazione a nord del museo archeologico. Il sindaco Di Stefano, nel tempo, ha affidato deleghe in materia all'assessore Romina Morselli. Per Gela, nel consiglio dell'Unione (in attesa che possa riprendere operatività) siedono i consiglieri Lorena Alabiso, Giovanni Giudice e Armando Irti. Il segretario generale Giovanni Curaba si è occupato a sua volta della struttura Fua che mesi fa ha ottenuto l'innesto di tre funzionari, vincitori di concorso.